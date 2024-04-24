Опрос показал, где в Европе граждане больше всего готовы защищать свои страны

Граждане Армении, Азербайджана, Грузии, Косово, Украины, Албании и Молдовы больше всего среди европейцев готовы воевать за свою страну в случае потенциальной опасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные совместного опроса социологической группы "Рейтинг" и института исследований Gallup International.

Армения и Саудовская Аравия продемонстрировали самый высокий уровень готовности воевать за свою страну: их показатели составляют соответственно 96% и 94%.

Более высокую готовность воевать демонстрируют респонденты из стран Центрально-Восточной Европы, самую низкую – с Южной.

В целом меньше всего среди европейских стран готовы воевать за свое государство в Италии, Германии, Австрии, Испании, Болгарии – здесь показатели ниже 50%.

В Украине процент тех, кто готов, составляет 62%, что почти вдвое больше тех, кто не готов – таких 33%. Тех, кто еще не определился с ответом, всего 4%. Вопрос для украинцев был прямым и не имел гипотетического характера.

Среди соседей Украины относительно большую готовность воевать за свою страну высказали в Молдове, где этот процент чуть больше половины. В Румынии и Польше процент готовности воевать несколько меньше половины опрошенных.

В целом наименьшую готовность воевать за свою страну выразили граждане Японии.

Всего в рамках опроса было опрошено 40428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 опросили репрезентативную выборку около 1000 человек. В Украине опрос проводился группой "Рейтинг".

Согласно данным проведенного во Франции опроса, каждый второй среди французской молодежи был бы готов стать в ряды армии и воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции.

Кроме того, в Польше опрос показал, что среди поляков растет поддержка того, чтобы польские добровольцы могли ехать воевать на стороне Украины, и даже привлечение польской армии в помощь Украине.