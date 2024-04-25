В Госдепе объяснили, почему США не объявляли о поставках ATACMS Украине

США не объявляли о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS по просьбе украинской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател.

Он вслед за Белым домом подтвердил факт передачи Украине дальнобойного вооружения.

По словам представителя Госдепа, Байден непублично предоставил соответствующее распоряжение в феврале.

Он уточнил, что эти ракеты вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, а сами ракеты прибыли в Украину "в этом месяце".

"Мы не объявляли об этом в начале, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины по их просьбе", – сказал Пател.

Он добавил, что Украина может сама рассказать о применении ракет и о том, "как они могут или не могут быть задействованы в их военной операции".

Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Украина получила ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи на 300 миллионов долларов, объявленного в марте, и уже по меньшей мере дважды применила их по российским целям во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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