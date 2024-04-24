Байден подписал закон с 61 млрд долларов в поддержку Украины

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден объявил на специальном брифинге.

Джо Байден выступил с обращением в Белом доме, как и обещал, на следующий день после завершения всех процедур в Конгрессе США. Он сообщил, что подписал принятый пакет.

"Это хороший день для Америки, для Европы и для мира в мире… Это то, что будет иметь значительные последствия… Это придаст безопасности Америке, это сделает мир более безопасным", – прокомментировал Джо Байден.

Кроме помощи Украине, подписанный пакет предусматривает 26 миллиардов долларов для Израиля, 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь Газе и 8 миллиардов долларов на противодействие военной мощи Китая.

Напомним, 23 апреля Сенат окончательно одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Подробно об "украинской" составляющей пакета "ЕвроПравда" писала в материале.

Американские СМИ сообщали, что после принятия проекта Белый дом готовит для отправки в Украину помощь в 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.

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