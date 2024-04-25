У Держдепі пояснили, чому США не оголошували про постачання ATACMS Україні

США не оголошували про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS на прохання української сторони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

Він слідом за Білим домом підтвердив факт передачі Україні далекобійного озброєння.

За словами представника Держдепу, Байден непублічно надав відповідне розпорядження у лютому.

Він уточнив, що ці ракети увійшли до пакета військової допомоги, про який США оголосили 12 березня, а самі ракети прибули в Україну "цього місяця".

"Ми не оголошували про це на початку, щоб зберегти оперативну безпеку України на їхнє прохання", – сказав Пател.

Він додав, що Україна може сама розповісти про застосування ракет і про те, "як вони можуть або не можуть бути задіяні в їхній військовій операції".

Американські ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що Україна отримала ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги на 300 мільйонів доларів, оголошеного в березні, й уже щонайменше двічі застосувала їх по російських цілях в тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

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