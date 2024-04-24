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Белый дом подтвердил, что США в марте передали Украине ATACMS и передадут еще

Новости — Среда, 24 апреля 2024, 22:38 — Олег Павлюк

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил сообщения СМИ о том, что Украина уже получила дальнобойные ракеты ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда".

Салливан подтвердил, что в феврале президент США Джо Байден поручил "передать Украине значительное количество ракет ATACMS для использования в пределах суверенной украинской территории".

"Эти поставки начались в марте в рамках пакета PDA (механизм, который позволяет президенту США передавать оружие с армейских складов. – Ред.), который президент одобрил 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину", – добавил он.

Советник Байдена отметил, что решение по ATACMS Вашингтон принял после того, как Россия применила баллистические ракеты из Северной Кореи против Украины и начала массированные обстрелы гражданской инфраструктуры.

СМИ утверждают, что ATACMS есть и в новом пакете оружия для Украины на $1 млрд

Также Салливан повторил, что главной причиной непредоставления Украине ATACMS ранее были "беспокойства относительно собственной боевой готовности", но их преодолели за счет заказа значительной партии этих ракет у производителя.

"И, как следствие, мы можем продолжать поставки ATACMS с одновременным сохранением боевой готовности американских сил", – подытожил он.

Американские СМИ со ссылкой на источники писали, что Украина получила ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи на 300 миллионов долларов, объявленного в марте, и уже по меньшей мере дважды применила их по российским целям во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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