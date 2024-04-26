Ключевым приоритетом встречи формата "Рамштайн" будет ПВО для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что главным приоритетом на заседании Контактной группы по обороне Украины, которое началось днем 26 апреля, будет усиление украинской противовоздушной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил, открывая встречу формата "Рамштайн", которая проходит дистанционно.

Остин отметил, что в последнее время Россия активизировала воздушные удары по территории Украины.

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"Сегодня мы уделим особое внимание усилению украинской ПВО. Украина критически нуждается в большем количестве систем ПВО, и срочно нуждается в большем количестве ракет-перехватчиков. Это будет большим приоритетом для нас сегодня", – рассказал глава Пентагона.

Также приоритетным вопросом будут артиллерия и бронетехника.

"Два года назад я сказал, что мы знаем, какое тяжелое испытание вы проходите, и что мы все вас поддерживаем. Мы продолжаем эту поддержку, и мы не отступимся", – заявил Ллойд Остин.

Напомним, в Контактную группу по обороне Украины привлечены около 50 стран, свое неофициальное название – формат "Рамштайн" – она получила от одноименной авиабазы в Германии, где проходило первое заседание.

Сегодняшняя встреча обозначает вторую годовщину существования формата "Рамштайн".

По информации СМИ, Испания отказалась передать Украине батарею Patriot, но предоставит немного ракет.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил возможность поставить Украине системы противовоздушной обороны.