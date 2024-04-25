В США хотят, чтобы предоставление Украине ATACMS побудило Берлин к решению по Taurus

Соединенные Штаты надеются, что решение союзников передать Украине дальнобойные ракеты, в частности ATACMS, подтолкнут Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.

Об этом журналистам 25 апреля заявил американский чиновник на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США подчеркнул, что решение о предоставлении Taurus Украине должна принять именно Германия.

"Но, безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности – мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором", – добавил чиновник.

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Украина давно просит Германию предоставить ракеты Taurus дальностью до 500 километров. Но Берлин отказался это делать, опасаясь эскалации конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно подтвердил, что и дальше отказывается поставлять крылатые ракеты – даже несмотря на то, что в Конгрессе США готовы передать американские дальнобойные ракеты ATACMS.

После этого советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

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