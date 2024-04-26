СМИ: Испания отказалась передать Украине установку Patriot, но предоставит немного ракет

Испания отказалась поставить Украине батарею Patriot, но на фоне давления со стороны НАТО и ЕС согласилась передать Киеву ракеты к системам, которые уже отражают российские удары в Украине.

Об этом стало известно испанской газете El Pais от правительственных источников, сообщает "Европейская правда".

Передача небольшого количества ракет – каждая единица стоит более миллиона евро, а максимальная дальность составляет 24 километра – состоится после отказа Министерства обороны Испании передать Украине батарею, которая с 2013 года развернута на границе между Турцией и Сирией.

В настоящее время у испанской армии есть три батареи, каждая со своими ракетными установками, радаром и станцией управления, которые были приобретены подержанными у Германии в 2004 и 2014 годах.

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Одна из этих батарей находится в Адане в Турции, а две другие – на базе морской пехоты в Валенсии. Одна из них уже используется для обучения украинских и испанских военных управлению этой системой.

Минобороны Испании категорически отказалось передать Украине батарею Patriot. Их аргументы заключаются в том, что якобы эти системы являются единственными эффективными против ракетного нападения – как было продемонстрировано в войнах в Украине и на Ближнем Востоке – и что численность вооруженных сил Испании низкая.

В конце концов ведомство сказало "да", но только в отношении "очень ограниченного количества" ракет, поскольку военный резерв Испании составляет около пятидесяти единиц, а перехватчики очень дорогие.

Министерство под руководством Маргариты Роблес планирует потратить больше средств на совершенствование системы Patriot. Ведомство хочет приобрести четыре батареи конфигурации 3+, "гораздо более продвинутой, чем то, что оно имеет сейчас", что даст ему "настоящий потенциал противоракетной обороны". Министерство обороны США уже санкционировало эту продажу в октябре за 2,6 млрд евро. Правительство Испании еще не утвердило ни потолок расходов программы, ни подписание контракта.

"Хотя процедуры ускорены, прогноз заключается в том, что новые батареи не поступят раньше 2028 или 2029 годов. Тем временем Вооруженным силам придется обеспечить противовоздушную оборону Испании своими текущими ограниченными средствами", – заключает газета.

Ранее Financial Times сообщало, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Когда у испанского министра иностранных дел в понедельник спросили, рассматривает ли Мадрид возможность поставить Киеву Patriot, он избежал прямого ответа, отметив, что Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в войне против России.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Также, по данным СМИ, немецкое правительство убеждает США поставить Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot.