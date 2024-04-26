Украина и Латвия будут наращивать производство дронов
Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".
Как сообщает "Европейская правда", об этом на совместном брифинге со своей латвийской коллегой Байбой Браже в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины поблагодарил Ригу за лидерство в коалиции дронов и отметил, что украинские и латвийские компании могут многое сделать в этом направлении.
"Сейчас ведется совместная работа над наращиванием этого производства. Нужно больше дронов", – сказал Кулеба.
Недавно правительство Латвии на заседании приняло решение об отправке первой партии беспилотников в рамках "коалиции дронов", которую инициировала страна.
Сообщалось, что Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Амбиция стран, входящих в коалицию, – обеспечить миллион дронов для нужд Украины.
Напомним, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины.
В январе британский премьер Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит 200 млн фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.