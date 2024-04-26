Финляндия впервые присоединится к миссии НАТО по патрулированию Черного моря

Финские Военно-воздушные силы летом 2024 года развернут отряд истребителей F/A-18 в Румынии в рамках миссии Североатлантического Альянса по патрулированию воздушного пространства над Черным морем, что станет первым вкладом Хельсинки в эту миссию.

Об этом ВВС Финляндии объявили 26 апреля, сообщает "Европейская правда".

В рамках миссии НАТО "Воздушный щит" финская авиация будет дислоцирована на авиабазе "Михаил Когелничану", расположенной на юго-востоке Румынии вблизи города Констанца, с 3 июня по 31 июля 2024 года.

Восемь финских F/A-18 и экипаж до 100 военнослужащих будут патрулировать воздушный прострел поочередно с самолетами Typhoon Королевских Военно-воздушных сил Великобритании, говорится в сообщении.

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Кроме того, финское подразделение в Румынии будет выполнять учебно-тренировочные полеты в соответствии с программой летной подготовки пилотов F/A-18 и участвовать в учениях Альянса.

После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилил присутствие в восточной части Альянса, в частности за счет увеличения количества истребителей и наблюдательных самолетов.

Напомним, в прошлом году на румынской авиабазе Борча были развернуты четыре турецких истребителя F-16 для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над югом Румынии.

Турецкие F-16 в рамках миссии НАТО действовали вместе с немецкими истребителями Eurofighter, которые прибыли в Румынию в конце ноября 2023 года, и французской системой ПВО наземного базирования MAMBA, развернутой на базе Капу-Мидия.