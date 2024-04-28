Британия оценивает потери России в Украине убитыми и ранеными в 450 тысяч

По оценкам британских ведомств, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 450 тысяч личного состава и более 10000 единиц бронетехники.

Как сообщает "Европейская правда", такие слова министра по делам вооруженных сил Лео Дочетри приводит британский портал UK Defence Journal, специализирующийся на военной тематике.

Министр привел такие оценки в ответ на вопрос оппозиционного депутата от Лейбористской партии Джона Хили, который попросил предоставить подробные оценки ведомства относительно российских потерь в Украине, как регулярной армии, так и частных военных компаний.

"По нашим оценкам, были убиты или ранены около 450 тысяч российских военных, и еще десятки тысяч с начала конфликта стали дезертирами", – отметил Дочетри.

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Он добавил, что численность погибших среди наемников российских частных военных компаний неизвестна.

"Также, по нашим оценкам, с начала конфликта было уничтожено более 10 тысяч единиц российской бронетехники, в том числе около 3000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотников (вид не указан – Ред.), 23 судна различных классов и более 1500 артиллерийских систем различных типов", – сообщил министр.

Данные оценки по российским потерям личного состава близки к официальным подсчетам Украины, однако цифры по большинству видов техники существенно отличаются.

Напомним, британская разведка отметила стремительный рост в России количества убийств, совершенных военными.

Ранее разведка сообщала о планах России в 2024 году набрать в армию по контракту 400 тысяч человек.