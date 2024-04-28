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Британія оцінює втрати Росії в Україні вбитими й пораненими у 450 тисяч

Новини — Неділя, 28 квітня 2024, 11:03 — Марія Ємець

За оцінками британських відомств, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вбитими й пораненими близько 450 тисяч особового складу та понад 10000 одиниць бронетехніки.  

Як повідомляє "Європейська правда", такі слова міністра у справах збройних сил Лео Докетрі наводить британський портал UK Defence Journal, що спеціалізується на військовій тематиці; відповідь опублікована і у розділі відповідей на запити на сайті парламенту. 

Міністр навів такі оцінки у відповідь на запитання опозиційного депутата від Лейбористської партії Джона Хілі, який попросив надати детальні оцінки відомства щодо російських втрат в Україні, як регулярної армії, так і приватних військових компаній. 

"За нашими оцінками, були вбиті чи поранені близько 450 тисяч російських військових, і ще десятки тисяч від початку конфлікту стали дезертирами", – зазначив Докетрі.

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Він додав, що чисельність загиблих серед найманців російських приватних військових компаній невідома. 

"Також, за нашими оцінками, від початку конфлікту було знищено понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки, у тому числі близько 3000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотників (вид не вказано – Ред.), 23 судна різних класів і понад 1500 артилерійських систем різних типів", – повідомив міністр. 

Дані оцінки щодо російських втрат особового складу близькі до офіційних підрахунків України, проте цифри щодо більшості видів техніки суттєво відрізняються. 

Нагадаємо, британська розвідка відзначила стрімке зростання у Росії кількості убивств, скоєних військовими.

Раніше розвідка повідомляла про плани Росії у 2024 році набрати до армії за контрактом 400 тисяч осіб. 

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