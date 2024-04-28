СМИ: Британия планирует оснастить армию собственными гиперзвуковыми ракетами до 2030 года

Великобритания планирует до 2030 года поставить на вооружение армии гиперзвуковые ракеты собственного производства.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, британское военное руководство хочет, чтобы Вооруженные силы страны имели вооружение, способное развивать скорость более 5 Махов (более 6000 км/ч), поскольку стремится догнать в этих усилиях Китай, Россию и США.

Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было спроектировано и произведено полностью в Британии.

Реклама:

Премьер-министр Британии Риши Сунак определил этот проект как одно из направлений запланированного увеличения оборонного бюджета на 75 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих шести лет.

Источник издания в оборонном ведомстве сообщил: "Такие передовые проекты, как этот, стали возможными только благодаря огромным новым инвестициям, которые правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации".

Планы разработки ракеты все еще находятся на ранней стадии, и пока не принято никакого решения о том, будет ли она запускаться с суши, моря или воздуха, говорится в материале.

Одним из вариантов является оружие, которое может быть установлено на истребители типа Typhoon или F-35. Рассматривается также вариант с запуском ракеты с одного из британских военных кораблей.

В Министерстве обороны отказалось подробно комментировать эти планы, ссылаясь на соображения национальной безопасности, но представитель ведомства сообщил: "Мы работаем над гиперзвуковыми технологиями для дальнейшего развития суверенных передовых возможностей Великобритании. Мы продолжаем инвестировать в наше оборудование, чтобы противостоять текущим и будущим угрозам".

Как указано, Британия готова инвестировать до миллиарда фунтов стерлингов в свой гиперзвуковой проект через оборонный консорциум в течение следующих семи лет, хотя источники сообщили, что ракеты могут быть приобретены у США, если будущий оборонный аудит обнаружит, что они нужны раньше.

Ранее Сунак заявил, что его страна увеличит расходы на оборону до минимального порога в 2,5% ВВП к 2030 году, что является самым большим за последние десятилетия ростом.

Кроме того, СМИ сообщили, что британский премьер готовится объявить о новой программе военных кораблей.