Трое министров правительства Польши будут участвовать в выборах в Европарламент

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об участии трех министров своего правительства от партии "Гражданская коалиция" в июньских выборах в Европейский парламент, которые назвал одними из важнейших за десятилетие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время выступления перед членами "Гражданской коалиции" Туск подчеркнул, что нынешние выборы в Европарламент "являются одними из важнейших в послевоенной истории Польши".

"Они никогда не были такими важными и никогда не имели такого радикального влияния на нашу повседневную жизнь, как сейчас, во время войны, во время угроз, о которых Европа даже не думала несколько лет назад", – пояснил он.

Премьер Польши объявил, что от "Гражданской коалиции" в Европарламент будут баллотироваться министр внутренних дел Марчин Кервинский, министр государственных активов Борис Будка и министр культуры Бартломей Сенкевич.

"Сегодня Европейский Союз нуждается в жестком реализме и защите польских интересов людьми, которые заслуживают доверия и верят в Европу", – прокомментировал Туск.

Объявление кандидатур министров создает почву для потенциальных перестановок в польском правительстве, отмечает Reuters.

Выборы в Европарламент дают "Гражданской коалиции" еще один шанс закрепить свое место господствующей политической силы в Польше после того, как она не смогла достичь окончательной победы над бывшей партией власти "Право и справедливость" на местных выборах.

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