В Германии начинается суд над обвиненным в шпионаже в пользу РФ военным офицером

Немецкий военный офицер, которого обвиняют в шпионаже за предоставление информации российской разведке, предстанет перед судом в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Прокуроры утверждают, что обвиняемый, которого из-за строгих немецких законов о конфиденциальности идентифицируют только как Томаса Х., по собственной инициативе передавал информацию российской разведке.

У следствия нет никаких признаков того, что он получил за это деньги. Подробности о том, какую именно информацию он мог передать, не разглашаются.

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Обвиняемый, имеющий звание капитана, работал в Федеральном управлении Бундесвера по вопросам техники, информационных технологий и служебной поддержки (BAAINBw).

Учреждение, базирующееся в городе Кобленц, отвечает за оснащение вооруженных сил Германии техникой и вооружением, а также за разработку, испытания и закупку оборонных технологий.

Его арестовали в Кобленце в 2023 году, а в его доме и на рабочем месте были проведены обыски. Прокуратура предъявила обвинения в марте этого года.

Напомним, в декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Его сообщника Артура Э. арестовали в январе. Он выполнял курьерскую работу между сотрудником разведки и российскими спецслужбами.

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.