В Польше к 2,5 годам приговорили российского шпиона

Окружной суд в Гданьске приговорил к двум с половиной годам заключения россиянина, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Gdansk.

По данным следствия, россиянин участвовал в группах исторической реконструкции, где налаживал контакты с действующими или отставными польскими военными, от которых получал информацию.

По словам представительницы окружной прокуратуры в Гданьске Гражины Вавринюк, шпионская деятельность осужденного была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

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"В ее рамках он выполнял задачи, связанные с распознаванием важных элементов вооруженных сил", – отметила она.

Как установили следователи, среди прочего россиянин предоставлял информацию о дислокации отдельных воинских частей, их структуре, а также о типе используемой техники и вооружения.

Вместе с ним на скамье подсудимых оказались двое мужчин, обвиняемых в коррупции. Их приговорили к одному году лишения свободы условно, впрочем, приговор не является окончательным.

Указывают, что осужденный россиянин, который находился в Польше легально, занимался шпионской деятельностью в течение семи лет и действовал под прикрытием бизнеса.

Ранее польские правоохранители в сотрудничестве с украинской прокуратурой и Службой безопасности задержали гражданина Польши Павела К., подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой для планирования покушения на Владимира Зеленского.

Напомним, в декабре суд Люблина признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.

Известно, что среди осужденных – российский хоккеист польского клуба из Сосновца Максим С., арестованный в июне, а также, по данным польских СМИ, два украинских юриста и политолог, преподаватель французского языка, фармацевт и инженер-программист.