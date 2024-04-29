В правительстве анонсировали начало переговоров ЕС с Украиной о продлении "транспортного безвиза"

Министерство инфраструктуры Украины и Еврокомиссия смогут официально начать переговоры о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС после того, как мандат на переговоры утвердил Совет Евросоюза во время заседания 29 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Мининфраструктуры.

Сейчас Еврокомиссия предлагает продлить соглашение, то есть "транспортный безвиз", минимум на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии еще на полгода.

Речь идет о возможности выполнять безразрешительные двусторонние перевозки минимум до июня 2025 года включительно.

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"Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это напрямую влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику, и импортировать необходимое нашему государству.

Со своей стороны, последние полгода мы работали и продолжаем работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении соглашения было принято вовремя – до конца июня", – заявил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил важность того, чтобы изменения в пролонгированное соглашение были четкими, прозрачными, и не ограничивали украинских перевозчиков в праве свободно перевозить товары в Украину и из Украины.

Официальный текст к обсуждению будет направлен Украине в ближайшее время.

Ранее в апреле сообщалось, что в Еврокомиссии якобы обсуждают введение дополнительных мер контроля для украинских перевозчиков, которые въезжают на территорию Польши, в рамках возможных изменений в соглашение о "транспортном безвизе".

5 марта Еврокомиссия уже обнародовала предложение продлить Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом с Украиной – также с внесением туда определенных изменений, которые должны были бы успокоить европейских (прежде всего польских) перевозчиков.

Над возможными изменениями работают в департаменте политики в сфере дорожного транспорта, а также в последующие недели должна быть создана рабочая группа Совета ЕС.

Как уже анализировала "ЕвроПравда", предложенные изменения устраивают украинскую сторону, но не исключено, что они еще могут расшириться.

Напомним, изначально соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС было подписано в июне 2022 года и позже продлено до конца июня 2024 года. Такое же соглашение было подписано с Молдовой.