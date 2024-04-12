СМИ: в ЕС обсуждают дополнительный контроль для украинских перевозчиков, едущих через Польшу

В Еврокомиссии якобы обсуждают введение дополнительных мер контроля для украинских перевозчиков, въезжающих на территорию Польши, в рамках возможных изменений в соглашение о "транспортном безвизе".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии якобы обсуждают идею в ответ на польские протесты устанавливать в украинские грузовики GPS-трекер, чтобы иметь инструмент контроля за тем, куда водители дальше движутся на территории Польши и соответствует ли это задекларированному.

По данным журналистов, Еврокомиссия пока не планирует восстанавливать разрешительный режим для грузовых перевозчиков из Украины, как того требуют протестующие на границах польские перевозчики.

5 марта Еврокомиссия уже обнародовала предложение продлить Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом с Украиной – также с внесением туда определенных изменений, которые должны были бы успокоить европейских (прежде всего польских) перевозчиков.

Над возможными изменениями работают в департаменте политики в сфере дорожного транспорта, а также в последующие недели должна быть создана рабочая группа Совета ЕС.

Как уже анализировала "ЕвроПравда", предложенные изменения устраивают украинскую сторону, но не исключено, что они еще могут расшириться.

Напомним, изначально соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС было подписано в июне 2022 года и позже продлено до конца июня 2024 года. Такое же соглашение было подписано с Молдовой.