Глава Евросовета согласен с Макроном, что ЕС "может умереть", но "настроен оптимистически"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европейский Союз "смертен" и "может умереть", если не будет противостоять внешним угрозам.

Об этом Мишель сказал во время встречи с журналистами в Брюсселе 29 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам председателя Евросовета, "любой демократический проект, любая демократическая модель по своей природе смертна".

"Но стоит прояснить: когда об этом сказал Эмманюэль Макрон или когда я даю вам этот ответ, речь идет не о пессимистическом впечатлении. Я настроен оптимистично", – добавил Мишель, подчеркнув, что ЕС имеет силу и средства, чтобы справиться с вызовами.

Реклама:

Он комментировал слова французского президента во время знаковой речи в Университете Сорбонны в Париже на прошлой неделе. Тогда Макрон заявил, что "наша сегодняшняя Европа смертна и может умереть", и это "зависит только от нашего выбора".

Также он предупредил, что Европа оказалась перед экзистенциальной угрозой российской агрессии и должна развивать собственную оборонную стратегию, менее зависимую от США.

Заявления президента Франции и председателя Европейского совета прозвучали чуть более чем за месяц до выборов в Европейский парламент, которые должны привести к перезагрузке руководства ключевых евроинститутов.

Читайте подробнее, как президент Франции стремится изменить Европу и каково в ней место Украины.