Голова Євроради згоден із Макроном, що ЄС "може померти", але "налаштований оптимістично"

Голова Європейської ради Шарль Мішель погодився із заявою президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Європейський Союз є "смертним" і "може померти", якщо не протистоятиме зовнішнім загрозам.

Про це Мішель сказав під час зустрічі з журналістами в Брюсселі 29 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами голови Євроради, "будь-який демократичний проєкт, будь-яка демократична модель за своєю природою смертна".

"Але варто прояснити: коли про це сказав Емманюель Макрон або коли я даю вам цю відповідь, йдеться не про песимістичне враження. Я налаштований оптимістично", – додав Мішель, наголосивши, що ЄС має силу й засоби, аби впоратись із викликами.

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Він коментував слова французького президента під час знакової промови в Університеті Сорбонни в Парижі минулого тижня. Тоді Макрон заявив, що "наша сьогоднішня Європа смертна і може померти", і це "залежить лише від нашого вибору".

Також він попередив, що Європа постала перед екзистенційною загрозою російської агресії та мусить розбудовувати власну оборонну стратегію, менш залежну від США.

Заяви президента Франції та голови Європейської ради пролунали трохи більш як за місяць до виборів до Європейського парламенту, які мають призвести до перезавантаження керівництва ключових євроінституцій.

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