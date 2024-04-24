Bloomberg: Макрон лоббирует замену фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал переговоры с другими лидерами Европейского Союза о поиске нового кандидата на должность председателя Европейской комиссии, которую сейчас занимает Урсула фон дер Ляйен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, Макрон обсуждал в частности с премьер-министром Италии Джорджией Мелони возможное назначение технократического главы Еврокомиссии – например бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Действия французского президента накладываются на недовольство фон дер Ляйен в европейских столицах из-за того, что она чрезмерно политизировала должность главы исполнительного органа ЕС – в частности своей безоговорочной поддержкой Израиля.

В то же время, добавляют собеседники Bloomberg, пока невозможно оценить серьезность дискуссий Макрона – они могут быть лишь давлением на фон дер Ляйен с тем, чтобы получить от нее уступки в будущем.

Сейчас действующая глава Еврокомиссии остается явным фаворитом на эту должность, поскольку является главным кандидатом от Европейской народной партии – блока, который, по прогнозам, получит большинство мандатов в Европарламенте на выборах в июне, а значит, будет иметь право номинировать кандидата на одну из ключевых должностей в ЕС.

Также маловероятно, что Германия поддержит план Макрона, который устранит представителя их страны с высшей институциональной должности в Еврокомиссии, добавляет Bloomberg.

О том, как проходят и что определяют выборы в Европарламент, читайте в статье "Как готовят смену власти в ЕС".