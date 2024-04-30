Мілош Вучевич, який отримав мандат на формування нового уряду Сербії, представив кандидатів у міністри до свого кабінету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Зокрема, Вучевич запропонував на посаду віцепрем’єр-міністра Александара Вуліна, якого вважають найбільш наближеним до РФ сербським політиком.

Вулін з 2022 року обіймав посаду голови розвідувальної служби, Агентства безпеки та інформації Сербії.

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Раніше Вулін був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "русскім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, що зробило його першим чинним сербським посадовцем, що потрапив під санкції, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках. Після цього Вулін подав у відставку з посади глави розвідслужби.

Санкції проти Вуліна США пояснили тим, що той "використовує свої повноваження для підтримки Росії, сприяючи її зловмисній діяльності, яка підриває безпеку і стабільність на Західних Балканах, і надаючи Росії можливості для подальшого посилення свого впливу в регіоні".

Ще одним віцепрем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ пропонують призначити Івіцу Дачича, у минулому – главу МЗС Сербії.

МЗС пропонують очолити Марко Джуричу, який працював представником сербського уряду у справах Косова і Метохії.

Міністерство оборони може очолити Братислав Гашич, міністр внутрішніх справ у попередньому уряді. Гашич вже очолював оборонне відомство у минулому, але був відправлений у відставку за образу журналістки.

Серед міністрів, яких загалом 31, восьмеро ніколи не керували міністерствами. У новому уряді буде 10 жінок.

Вучевич запропонує спікерці парламенту Ані Брнабич завтра провести засідання парламенту, на якому обговорять склад нового уряду.