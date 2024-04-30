Латвия анонсировала новую партию военной помощи Украине с ПВО и дронами

Латвия утвердила предоставление Украине новой партии военной помощи, в которую войдут, в частности, зенитные пушки ближней дальности и беспилотники для наблюдения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила премьер страны Эвика Силиня в своем Twitter (X).

"Правительство только что утвердило передачу зенитных пушек NBS (вероятно, речь идет о NBS MANTIS – Ред.), тактических беспилотных систем наблюдения и другого важного оборудования и технических средств для Вооруженных сил Украины. Это поможет улучшить и противовоздушную защиту, и разведывательные способности Украины", – отметила Силиня.

Valdība tikko atbalstīja NBS pretgaisa aizsardzības lielgabalu, taktiskās bezpilota novērošanas sistēmas, kā arī citu būtisku materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Tas palīdzēs uzlabot gan Ukrainas pretgaisa aizsardzību, gan izlūkošanas spējas. 1/2 Реклама: April 30, 2024

Она добавила, что Латвия выделяет на поддержку Украины около 0,25% своего ВВП в год.

Напомним, в конце прошлой недели в Киев приезжала с визитом новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Во время него анонсировали предоставление большого генератора. Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".