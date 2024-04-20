Польша сделает оборону главным приоритетом своего председательства в ЕС в 2025 году

Польша планирует усилить свои усилия по увеличению расходов на оборону, когда в январе 2025 года начнет председательствовать в Евросоюзе.

Как пишет "Европейская правда", об этом польский министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил в интервью Bloomberg.

По словам министра, даже если захватническая война РФ против Украины закончится завтра, необходимо будет поддерживать высокий уровень инвестиций в оборону.

"Нам нужно больше солидарности между европейскими странами, – сказал он.

Насущный вопрос усиления сдерживания России вызывает значительные разногласия в Евросоюзе в связи с выборами в Европарламент, которые состоятся в июне этого года, после чего полугодовое председательство в ЕС в июле переберет на себя Венгрия, выступающая за примирение с РФ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО с 2% до 3% ВВП.

Перед этим министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон связал необходимость для членов НАТО тратить более 2% ВВП на оборону с грядущими президентскими выборами в США.

Следует отметить, что будущий вероятный кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что США под его руководством "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".

Напомним, за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.