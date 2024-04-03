WSJ рассказал, как Макрон пытался подтолкнуть Байдена и Шольца к более жесткому подходу к Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел конфиденциальные разговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале с целью убедить их изменить стратегию Запада в войне РФ против Украины.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Макрон считает, что западные страны должны занять позицию стратегической неопределенности в отношении России, которая оставила бы на столе все варианты, в том числе военные.

Эта идея представляет собой радикальный отход от позиции, которой администрация Байдена придерживалась от начала войны. Подход Вашингтона был направлен на избежание действий, которые могли бы спровоцировать Москву и привести к эскалации конфликта. Макрон, наоборот, хотел прекратить транслировать границы западного вмешательства – так называемые "красные линии Запада" – и вместо этого заставить Кремль догадываться.

По данным неназванных чиновников, Байден поставил под сомнение необходимость изменения стратегии, на фоне опасений, что это может привести к эскалации. Шольц также выступил против этой идеи, заявив, что она рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта.

Макрон звонил Байдену и Шольцу в феврале, чтобы сказать им, что хочет использовать предстоящий саммит в Париже для того, чтобы отправить послание Путину. Западные столицы должны прекратить исключать военные варианты, сказал Макрон, сообщив лидерам, что хочет обнародовать новый подход после саммита.

Шольц ответил, что если Макрон сделает это публично, канцлер и другие лидеры будут вынуждены отвергнуть его позицию. Он настоятельно рекомендовал Макрону не делать этого шага, заявив, что это может породить ощущение разобщенности среди союзников, сообщили официальные лица.

Перспектива присутствия западного персонала в Украине – будь то гражданского или военного – подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из западных военных погибнет в результате российского удара.

По словам американского чиновника, администрация Байдена была обеспокоена тем, что Россия может нацелиться на любые французские войска, которые могут быть отправлены в Украину. Это якобы могло бы втянуть Францию и, возможно, другие западные страны в конфликт.

Макрон, однако, сказал союзникам, что не будет необходимости привлекать НАТО или США, если Россия нацелится на французские войска, по словам чиновника. Франция несла потери в военных кампаниях в Африке, например, не обращаясь за помощью к союзникам.

Напряжение достигло максимума, когда Фицо, Шольц, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен и другие лидеры прибыли в Елисейский дворец 26 февраля. Макрон поделился своими мыслями о необходимости стратегической неопределенности.

Затем он попросил Шольца, который сидел рядом, ответить. По словам чиновников, Шольц решительно выступил против этой идеи. Один за другим выступали лидеры Нидерландов, Польши и Греции, которые вежливо отвергали эту идею. Премьер-министр Эстонии поддержала Макрона, заявив, что лидеры должны прекратить говорить о том, что они не будут делать в конфликте, и сосредоточиться на том, что они будут делать.

Несмотря на подавляющую оппозицию на саммите, Макрон все же в разговоре с журналистами заявил о том, что хотя консенсуса по поводу отправки войск нет, "ничего нельзя исключать".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину разозлили американских чиновников, которые в частных разговорах опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с РФ.

Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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