Макрон говорит, что не шутил с обещанием искупаться в Сене

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свои намерения искупаться в реке Сене после завершения масштабных очистных работ и ее открытия для купания после 100-летнего перерыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В четверг Макрон принял участие в торжественном открытии Олимпийского водного центра в Сен-Дени.

Во время мероприятия французский президент подтвердил, что он действительно будет плавать в Сене накануне Олимпийских игр.

"Я не имею привычки шутить о таких вещах", – заявил он.

В начале марта Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа.

Перед этим искупаться в Сене пообещала мэр Парижа Анн Идальго.

На Сене в центре Парижа запланировано проведение трех олимпийских и паралимпийских соревнований – триатлона, марафонского плавания и паратриатлона. К 2025 году с набережной будут доступны три зоны для плавания под открытым небом.