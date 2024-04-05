США ввели санкции против компании за поставки иранского оружия России

Соединенные Штаты продолжают принимать меры против Ирана и его транспортных компаний, перевозящих оружие России и иранским прокси-группам на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство финансов США.

В заявлении ведомства говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело новые санкции против компании Oceanlink Maritime DMCC за участие в транспортировке иранской продукции от имени военных Ирана.

По словам заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, Вашингтон сосредоточен на том, чтобы подорвать способность Ирана финансировать свои террористические марионеточные и партнерские группы, а также поддерживать войну РФ против Украины.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать весь спектр инструментов для перекрытия незаконных финансовых потоков, которые делают возможным дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе и во всем мире", – отметил он.

Накануне "Европейская правда" сообщала, что пока у НАТО нет доказательств получения Россией баллистических ракет из Ирана, но в Альянсе считают, что это в конце концов произойдет.

Лидеры Европейского Союза в марте предупредили Иран, что он столкнется с ответом ЕС в случае передачи России баллистических ракет.

Они также призвали Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против Ирана в связи с поддержкой российской агрессивной войны против Украины.