США ввели санкції проти компанії за постачання іранської зброї Росії

Сполучені Штати продовжують вживати заходи проти Ірану та його транспортних компаній, що перевозять зброю Росії та іранським проксі-групам на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство фінансів США.

У заяві відомства йдеться, що Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило нові санкції проти компанії Oceanlink Maritime DMCC за участь у транспортуванні іранської продукції від імені військових Ірану.

За словами заступника міністра фінансів США Брайана Нельсона, Вашингтон зосереджений на тому, щоб підірвати здатність Ірану фінансувати свої терористичні маріонеткові та партнерські групи, а також підтримувати війну РФ проти України.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати весь спектр інструментів для перекриття незаконних фінансових потоків, які уможливлюють дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні та в усьому світі", – зазначив він.

Напередодні "Європейська правда" повідомляла, що наразі НАТО не має доказів отримання Росією балістичних ракет з Ірану, але вважає, що це зрештою станеться.

Лідери Європейського Союзу в березні попередили Іран, що він зіткнеться з відповіддю ЄС у разі передачі Росії балістичних ракет.

Вони також закликали Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Ірану у зв’язку з підтримкою російської агресивної війни проти України.