Лидеры ЕС хотят новых санкций против Беларуси, КНДР и Ирана 

Саммит лидеров ЕС в четверг призвал Еврокомиссию подготовить дальнейшие санкции против Беларуси, Северной Кореи и Ирана в связи с поддержкой российской агрессивной войны против Украины.

Об этом говорится в принятых лидерами выводах саммита, первый день которого прошел в четверг в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Лидеры всех государств-членов ЕС согласились, что доступ России к чувствительным предметам и технологиям, которые имеют важное значение для ведения боевых действий, должен быть максимально ограничен, в том числе путем нацеливания на субъекты в третьих странах.

Поэтому Евросовет призвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссию "подготовить дальнейшие санкции против Беларуси, Северной Кореи и Ирана", говорится в выводах.

Европейский совет также призвал Совет ЕС и Еврокомиссию улучшить обмен информацией и активизировать действия ЕС и государств-членов с третьими странами и закрыть все лазейки обхода санкций как внутри, так и за пределами ЕС.

Саммит ЕС также призвал как можно скорее утвердить переговорные рамки, которые Европейская комиссия подготовила для Украины и Молдовы.

А еще лидеры ЕС договорились, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка, в том числе для вооружения Украины.