Литва планирует развить возможности разведывательных БПЛА в течение трех лет

Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как неотъемлемую часть противотанковой обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует LRT.

"Мы будем иметь полностью развитую способность на уровне бригады, батальона, вплоть до дивизии, роты. Это должно быть реализовано в течение следующих трех лет", – сказал агентству BNS председатель Совета планирования развития штаба обороны, полковник Роландас Грейбус.

Начальник отдела планирования майор Шарунас Савукайтис сообщил, что закупка малых БПЛА (15-150 кг) находится на завершающей стадии, а закупка мини-дронов (2-15 кг) будет возобновлена в ближайшее время.

По словам Савукайтиса, Германия и Соединенные Штаты могут предложить мини-дроны, а США и Латвия – БПЛА малого типа, поэтому у Литвы "есть выбор".

Грейбус отметил, что вооруженные силы покупают не только оборудование, но и учебные и логистические пакеты. Он пояснил, что это делает дроны, которые закупают Вооруженные силы, дороже, чем многие БПЛА, которые используются в войне в Украине.

Полковник также обратил внимание на то, что подготовка личного состава занимает много времени, поскольку эксплуатация дронов требует обучения целого подразделения.

"Мы видим боевое применение этих систем БПЛА в сочетании с противотанковыми подразделениями как неотъемлемую часть противотанковых возможностей", – отметил Грейбус.

Ранее сообщалось, что Литва планирует выделять 30 миллионов евро ежегодно на развитие беспилотных систем в своих Вооруженных силах.

Напомним, вооруженные силы Литвы в этом году получат американские тактические барражирующие боеприпасы Switchblade 600.

Сейчас Литва имеет более 60 проектов по закупкам только из США. До конца этого года планировали, что Литва и США подпишут соглашение о приобретении ракет AMRAAM.