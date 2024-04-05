На должность главы МИД Латвии появилась новая кандидатка

В Латвии на вакантную должность министра иностранных дел могут выдвинуть нынешнего министра юстиции Инессу Либиню-Эгнере.

Об этом рассказали источники Латвийского телевидения, сообщает "Европейская правда".

Либиня-Эгнере возглавляла делегацию Латвии в Совете Европы. Кроме того, она знает несколько иностранных языков.

Если Либиня-Эгнере сменит латвийский Минюст на МИД, на должность министра юстиции могут выдвинуть нынешнюю парламентскую секретаршу Минюста Лауму Паеглькалну или главу юридической комиссии Сейма Андрея Юдина.

Должность министра иностранных дел Латвии освободится с 10 апреля, когда ее покинет Кришьянис Кариньш. Уже 11 апреля Сейм Латвии сможет голосовать за нового кандидата на эту должность.

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что считает сильными кандидатами на должность министра иностранных дел вице-спикера Сейма Занду Калниню-Лукашевицу и депутата Сейма, который уже возглавлял МИД Латвии 14 лет назад, Гирта Валдиса Кристовскиса.

На прошлой неделе министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке.

Этому предшествовало начало уголовного процесса по возможной растрате средств в связи с использованием Кариньшем частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера.

Премьер Эвика Силиня ранее сформировала комиссию для оценки ответственности должностных лиц в связи с полетами Кариньша, которые вызвали широкую критику со стороны общественности.