На посаду глави МЗС Латвії з'явилась нова кандидатка

В Латвії на вакантну посаду міністра закордонних справ можуть висунути нинішню міністерку юстиції Інесу Лібіню-Егнере.

Про це розповіли джерела Латвійського телебачення, повідомляє "Європейська правда".

Лібіня-Егнере очолювала делегацію Латвії в Раді Європи. Крім того, вона знає кілька іноземних мов.

Якщо Лібіня-Егнере змінить латвійський Мін’юст на МЗС, на посаду міністра юстиції можуть висунути нинішню парламентську секретарку Мін’юста Лауму Паеглькалну або голову юридичної комісії Сейму Андрія Юдіна.

Посада міністра закордонних справ Латвії звільниться з 10 квітня, коли її залишить Кріш’яніс Каріньш. Вже 11 квітня Сейм Латвії зможе голосувати за нового кандидата на цю посаду.

Латвійська прем’єр-міністерка Евіка Сіліня раніше заявила, що вважає сильними кандидатами на посаду міністра закордонних справ віцеспікерку Сейму Занду Калніню-Лукашевицю і депутата Сейму, який вже очолював МЗС Латвії 14 років тому, Гірта Валдіса Крістовскіса.

Минулого тижня міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш оголосив про свою відставку.

Цьому передував початок кримінального процесу щодо можливої розтрати коштів у зв'язку з використанням Каріньшем приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра.

Прем'єрка Евіка Сіліня раніше сформувала комісію для оцінки відповідальності посадовців у зв'язку з польотами Каріньша, які викликали широку критику з боку громадськості.