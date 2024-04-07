В Палате представителей считают, что Роспропаганда инфицировала Конгресс США

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер считает, что российская пропаганда проникла и в стены законодательного органа США, поскольку члены Конгресса распространяют ложные сообщения о войне России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Тернер сказал, что соглашается с конгрессменом Майклом Макколом, главой комитета по иностранным делам Палаты представителей, который отметил, что "российская пропаганда, к сожалению, попала в Соединенные Штаты и инфицировала значительную часть базы моей партии".

"О, это абсолютно правда", – сказал Тернер в интервью CNN. "Мы видим, что Россия пытается замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими, некоторые из которых мы даже слышим в Палате представителей", – добавил конгрессмен.

"Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неправильно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно, не так", – сказал Тернер.

"Владимир Путин очень четко дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что он считает, что это конфликт гораздо более широких претензий России на Восточную Европу, включая претензии на всю территорию Украины как России", – добавил конгрессмен.

Тернер отметил, что пропаганда усложняет передачу помощи Украине и ясное представление о борьбе между демократией и авторитаризмом.

На фоне многомесячного спора в Конгрессе спикер Палаты представителей Майк Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Ожидается, что с возвращением Палаты представителей с перерыва 9 апреля Джонсон раскроет детали проекта по помощи Украине, который сочтет приемлемым для республиканцев, и он наконец будет одобрен в обеих палатах.

Однако споры между республиканцами в Палате представителей могут привести к тому, что долгожданное решение о финансировании в поддержку Украины и других союзников снова отложится.