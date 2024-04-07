У Палаті представників вважають, що роспропаганда інфікувала Конгрес США

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вважає, що російська пропаганда проникла і у стіни законодавчого органу США, оскільки члени Конгресу поширюють хибні повідомлення про війну Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Тернер сказав, що погоджується з конгресменом Майклом Макколом, головою комітету у закордонних справах Палати представників, який зауважив, що "російська пропаганда на жаль, потрапила до Сполучених Штатів і інфікувала значну частину бази моєї партії".

"О, це абсолютно правда", – сказав Тернер в інтерв’ю CNN. "Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників", – додав конгресмен.

"Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще неправильно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, не так", – сказав Тернер.

"Владімір Путін дуже чітко дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, включаючи претензії на всю територію України як Росії", – додав конгресмен.

Тернер зауважив, що пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні та чітке уявлення про боротьбу між демократією та авторитаризмом.

На тлі багатомісячної суперечки у Конгресі спікер Палати представників Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Очікується, що з поверненням Палати представників з перерви 9 квітня Джонсон розкриє деталі проєкту щодо допомоги Україні, який вважатиме прийнятним для республіканців, і він нарешті буде схвалений в обох палатах.

Однак суперечки між республікацями у Палаті представників можуть призвести до того, що довгоочікуване рішення про фінансування на підтримку України та інших союзників знову відкладеться.