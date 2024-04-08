Санду и министры начали ездить по городам: приглашают на референдум по вступлению в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду и члены правительства на выходных совершили серию поездок для общения с гражданами, призывая людей принять участие в предстоящем референдуме по вступлению страны в Евросоюз.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Майя Санду в воскресенье ездила на общение с местными жителями в пригород Кишинева Бачой.

"Я сказала людям, что нам нужна ясность, и именно поэтому важно принять на осеннем референдуме твердое решение о европейском будущем страны. Мы не имеем права упустить эту возможность, мы не имеем права ждать и колебаться – мы должны действовать сейчас, ради будущего наших детей и родителей", – сказала Санду.

Спикер парламента Игорь Гросу из партии Санду 6 апреля ездил в город Хинчешты, общаться с жителями и раздавать информационные материалы. По его словам, большинство людей, с которыми он общался на площади, поддерживают референдум и хотят будущего в ЕС.

Премьер Дорин Речан 7 апреля был в Каушанах, где также общался с людьми и раздавал материалы с информацией о референдуме.

"Рад, что люди поддерживают инициативу президента Санду провести референдум, на котором мы четко скахемо, что евроинтеграция нашей страны – это путь, который мы выбрали", – рассказал он.

Тем временем министр инфраструктуры Андрей Спину посетил ряд других населенных пунктов.

"Мы обсудили референдум о поддержке евроинтеграции нашей страны, а также узнали о проблемах, с которыми сталкиваются люди, и обсудили, что нужно улучшить. Я был рад видеть, что подавляющее большинство поддерживают европейский путь Молдовы", – отметил министр.

Напомним, президент Майя Санду предложила провести одновременно с президентскими выборами референдум о вступлении в ЕС. Однако мнения жителей Молдовы относительно его необходимости разделились почти пополам.

Также опрос свидетельствует, что Санду может проиграть президентские выборы. В то же время, в нем не учтено мнение молдавской диаспоры, среди которой поддержка Санду очень высока.

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