Санду і уряд почали їздити по містах Молдови: запрошують на референдум щодо вступу в ЄС

Президентка Молдови Мая Санду та члени уряду вихідними здійснили серію поїздок для спілкування з громадянами, закликаючи людей взяти участь у майбутньому референдумі щодо вступу країни у Євросоюз.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Мая Санду у неділю їздила на спілкування з місцевими мешканцями у передмістя Кишинева Бачой.

"Я сказала людям, що нам потрібна ясність, і саме тому важливо ухвалити на осінньому референдумі тверде рішення про європейське майбутнє країни. Ми не маємо права упустити цю можливість, ми не маємо права чекати і вагатися – ми маємо діяти зараз, задля майбутнього наших дітей і батьків", – сказала вона.

Спікер парламенту Ігор Гросу з партії Санду 6 квітня їздив у місто Хинчешти, спілкуватися з мешканцями і роздавати інформаційні матеріали. За його словами, більшість людей, з якими він спілкувався на площі, підтримують референдум і хочуть майбутнього в ЄС.

Прем’єр Дорін Речан 7 квітня був у Каушанах, де також спілкувався з людьми і роздавав матеріали з інформацією про референдум.

"Радий, що люди підтримують ініціативу президентки Санду провести референдум, на якому ми чітко скажемо, що євроінтеграція нашої країни – це шлях, який ми обрали", – розповів він.

Тим часом міністр інфраструктури Андрей Спину відвідав низку інших населених пунктів.

"Ми обговорили референдум про підтримку євроінтеграції нашої країни, а також дізналися про проблеми, з якими стикаються люди, та обговорили, що потрібно покращити. Я був радий бачити, що переважна більшість підтримують європейський шлях Молдови", – зазначив міністр.

Нагадаємо, Санду запропонувала провести одночасно з президентськими виборами референдум щодо вступу в ЄС. Однак думки мешканців Молдови щодо його необхідності розділилися майже навпіл.

Також опитування свідчить, що чинна президентка може програти президентські вибори. Водночас у ньому не врахована думка молдовської діаспори, серед якої підтримка Санду дуже висока.

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