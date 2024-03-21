В Молдове разделились мнения о референдуме по вступлению в ЕС одновременно с выборами

Мнения жителей Молдовы разделились почти поровну в вопросе о необходимости референдума о будущем вступлении в ЕС, который президент Майя Санду предложила провести одновременно с президентскими выборами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса молдовской компанией IMAS.

52% опрошенных не поддерживают проведение референдума об отношении к вступлению в ЕС одновременно с президентскими выборами, поддерживают – 44%.

47% опрошенных считают предложенный референдум об отношении к вступлению в ЕС "ненужным", тогда как "полезным" – 44%; 9% опрошенных не определились с мнением.

Только 34% опрошенных считают, что референдум задуман для подтверждения того, что жители Молдовы поддерживают евроинтеграцию, однако 37% связали это с опасениями в партии Санду, что она может проиграть выборы, 13% – с попытками мобилизовать ее сторонников на голосование.

На вопрос о голосах на потенциальном референдуме в ближайшие выходные за вступление Молдовы в ЕС высказались бы 56% опрошенных, против – 28%.

При этом, если бы молдаван спросили мнение о вступлении в Евразийский экономический союз, это поддержали бы 42%, а против голосовали бы 37%.

Если бы на референдуме спросили об отношении к идее объединения с Румынией, против голосовали бы 50%, за – 38%. Против вступления в НАТО высказались бы 54% опрошенных, тогда как за – 28%.

В этом же опросе выяснилось, что большинство жителей Молдовы против увеличения западной военной помощи Украине и считают приемлемым сценарием замораживание войны с сохранением РФ контроля над захваченными территориями.

Сбор данных проводился в течение февраля 2024 года, всего опросили 1091 человека в возрасте от 18 лет. Выборка считается репрезентативной для населения Молдовы, не включая Приднестровье; возможная погрешность составляет ± 3%.

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