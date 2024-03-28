В смертельной аварии автобуса Flixbus в Германии пострадали две украинки – МИД

Посольство Украины в Германии получило подтверждение о двух украинках, которые пострадали в результате аварии автобуса Flixbus вблизи Лейпцига накануне.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По данным украинского посольства в Берлине, одну пострадавшую украинку госпитализировали сразу после ДТП. "По состоянию на сейчас обе гражданки Украины уже находятся по месту своего проживания", – добавили в МИД.

В то же время, отметило внешнеполитическое ведомство, немецкие правоохранители устанавливают личность еще одной погибшей в ДТП женщины.

"Посольство держит дело на особом контроле", – указали в министерстве.

Авария автобуса Flixbus, который ехал в направлении Мюнхена, произошла утром 27 марта. Незадолго до прибытия в Лейпциг автобус по неизвестным причинам съехал с дороги, въехал в группу деревьев и перевернулся.

По данным полиции, в автобусе находились 54 пассажира. Четверо погибли, еще 29 получили ранения, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

62-летний водитель автобуса Flixbus из Чехии находится под следствием.