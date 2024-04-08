Суд ООН начал рассмотрение иска, в котором Никарагуа требует запретить ФРГ помогать Израилю

Международный суд ООН в Гааге начал предварительное рассмотрение жалобы Никарагуа против Германии, в которой требуют запретить ФРГ оказывать военную и иную поддержку Израилю, поскольку это способствует "геноциду" и нарушением гуманитарного права.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

8 апреля Международный суд начал предварительные слушания по жалобе Никарагуа. Страна настаивает, что Германия, предоставляя Израилю политическую, финансовую и военную поддержку, а также приостановив финансирование гуманитарного агентства UNRWA "способствует совершению геноцида и в любом случае не выполнила свое обязательство делать все возможное для недопущения геноцида".

Никарагуа просит Суд применить так называемые временные меры на время полноценного рассмотрения дела и хочет запретить Германии оказывать дальнейшую помощь Израилю, в частности военную.

В пятницу на прошлой неделе представитель МИД Германии Себастьян Фишер подчеркнул, что Берлин отвергает обвинения в свой адрес.

"Германия не нарушала ни Конвенцию о предотвращении геноцида, ни международного гуманитарного права, и мы подробно объясним это перед Международным судом", – заявил Фишер.

Израиль, как известно, отвергает утверждение о том, что действия его армии в секторе Газа в рамках операции против ХАМАС можно приравнять к геноциду.

Решение о временных мерах Международный суд ООН может принять за несколько недель, тогда как полное рассмотрение межгосударственных жалоб длится годами.

Как известно, это уже не первая жалоба в МС ООН, связанная с войной на Ближнем Востоке. Ранее ЮАР подала жалобу на Израиль, обвиняя его в геноциде против палестинского населения. К жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.

В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в Секторе Газа, но не приказал немедленно прекратить огонь.

Напомним, МС ООН также рассматривает жалобу Украины против России по Конвенции о предотвращении геноцида. Она основывается на обвинении Москвы в том, что она безосновательно обвинила Киев в "геноциде на Донбассе", чтобы оправдать полномасштабное вторжение. К этому иску присоединились более 30 государств.