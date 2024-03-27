Ирландия присоединится к иску, в котором ЮАР обвинила Израиль в геноциде

Министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин заявил, что Дублин присоединится к иску, в котором Южно-Африканская республика обвинила Израиль в геноциде против палестинского населения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Глава МИД не сообщил, какую форму примет это участие и не изложил никаких аргументов, которые Ирландия планирует выдвинуть, но добавил, что решение о таком шаге приняли после правового и политического анализа, а также консультаций с несколькими партнерами, в частности с ЮАР.

Министерство иностранных дел Ирландии отметило, что такой шаг даст возможность Дублину предложить свое толкование одного или нескольких положений Конвенции о геноциде, которые являются предметом рассмотрения в этом деле.

В то же время Мартин сказал, что, хотя решение о том, имеет ли место геноцид, должен принять суд, он хотел бы четко заявить, что атака террористической группировки ХАМАС на Израиль, а также то, что происходит в Газе сейчас, "представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права в большом масштабе".

"Это должно прекратиться. Позиция международного сообщества четкая. Достаточно", – говорится в заявлении главы МИД Ирландии.

В январе Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в Секторе Газа, но не приказал немедленно прекратить огонь после того, как в декабре 2023 года Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд ООН по обвинению в геноциде палестинского населения в секторе Газа.

Израиль и его западные союзники, в частности США, назвали это обвинение безосновательным. Окончательное решение по делу Южной Африки в Международном суде ООН в Гааге может занять годы.