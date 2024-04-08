Норвегия запустит языковые онлайн-курсы, чтобы облегчить трудоустройство украинцев

Правительство Норвегии объявило о разработке онлайн-курсов по изучению норвежского языка, призванных облегчить интеграцию украинцев и других новоприбывших иностранцев.

Об этом 8 апреля объявила министр труда и социальной интеграции Норвегии Тонье Бренна, передает "Европейская правда".

По словам Бренны, будущая учебная программа поможет украинцам и другим новоприбывшим "быстро найти работу и быть в состоянии обеспечить себя", поскольку плохое знание языка является самым большим препятствием для выхода иностранцев на рынок труда.

"Новая программа цифрового обучения облегчит получение образования, которое можно совмещать с работой", – добавила она.

Идея программы, согласно словам министра, заключается в том, что курсы будут доступны в вечернее время и на выходных – это позволит совмещать их с работой. При этом она будет дополнять языковые курсы, которые уже организует местная власть.

По состоянию на начало 2024 года в Норвегии получили статус временной защиты более 70 тысяч украинцев.

Из-за большого количества прибывших норвежское правительство в конце 2023-го и в начале 2024 года объявило об ужесточении условий пребывания беженцев из Украины, в частности сокращение выплат и обязательное трудоустройство.