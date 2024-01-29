Норвегия еще больше ужесточит условия пребывания украинских беженцев

Норвежское правительство 29 января объявило об усилении мер контроля за прибывшими из Украины, призванными уменьшить их количество, поскольку в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Предложения, которые представили на пресс-конференции министр труда и социальной интеграции Норвегии Тонье Бренна и министр юстиции Эмили Мель, направленные прежде всего на сокращение финансовой помощи украинским беженцам.

Прежде всего, украинцы, которые живут в частных домах, а это центрах предоставления убежища, больше не будут получать финансовые выплаты.

Для получения единовременной денежной помощи (сейчас это почти 93 тысячи крон, или 8200 евро) надо находиться в Норвегии минимум год. Также будет сокращена начальная помощь для пар из Украины без детей примерно на 6000 норвежских крон в месяц.

Норвежское правительство также хочет привязать предоставление определенных соцвыплат и услуг украинским беженцам с пребыванием в стране, но эти положения еще будут обсуждаться.

Кроме того, предлагается поощрять беженцев из Украины, которые посещают иммиграционные курсы в Норвегии, активнее искать работу или подработку.

Как пояснила глава норвежского Минюста Эмили Мель, эти меры нужны для контроля количества прибывших в Норвегию, на которую приходится более половины украинских беженцев из всех нордических стран.

"Правительство считает, что мы должны усилить программу и уровень выплат, чтобы обеспечить контроль над потоком беженцев. Мы не должны допустить, чтобы давление на муниципалитеты стало настолько высоким, что поддержка помощи Украине может быть поставлена под сомнение", – добавила она.

В начале декабря Норвегия уже усиливала отдельные условия пребывания украинских беженцев – из-за большого интереса к Норвегии украинцев, которые выехали в Европу из-за войны, и более выгодных условий, чем в соседних странах, – но их оказалось недостаточно.