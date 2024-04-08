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Курьез в Польше: единственный кандидат в мэры проиграл выборы

Новости — Понедельник, 8 апреля 2024, 17:46 — Олег Павлюк

В Польше действующий глава гмины Вильковицы Силезского воеводства Януш Земанек, который был единственным кандидатом на местных выборах 7 апреля, не смог получить и 40% голосов поддержки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

После подсчетов 100% голосов выяснилось, что за переизбрание Земанека на должность главы Вильковиц проголосовали 2043 избирателя, или 39,7% пришедших на участки. 3095 голосов отдали против него.

Для победы на выборах кандидат должен получить минимум 50% голосов, даже если он единственный в списке. Если же кандидат не набирает необходимое количество голосов, главу общины избирает путем тайного голосования абсолютное большинство от уставного состава органа самоуправления.

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Как обращает внимание RMF FM, все 15 мандатов в совете гмины Вильковицы получили члены комитета, который представляет Земанек.

На выборах 2018 года он победил во втором туре своего соперника, многолетнего сельского голову Мечислава Рончку, получив поддержку 63,81% избирателей.

Напомним, явка на выборах в органы местного самоуправления в Польше 7 апреля составила 51,5%.

По данным экзитполов, на выборах в воеводские ассамблеи по всей стране больше всего голосов получила партия "Право и справедливость" с 33,7%, "Гражданская коалиция" – 31,9%, "Третий путь" – 13,5%, "Конфедерация" – 7,5%, "Левые" – 6,8% и "Беспартийные самоуправленцы" – 2,7%. За другие местные избирательные комитеты на выборах в сеймики проголосовали 3,9% избирателей.

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