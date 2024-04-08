Премьер Польши призвал "не ныть" на фоне отставания его партии на местных выборах

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал результаты местных выборов, на которых оппозиционная "Право и справедливость" несколько опережает его "Гражданскую коалицию".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Глава правительства указал на то, что его беспокоит с точки зрения результатов, а также на то, что его радует.

"Что радует? Систематическое наверстывание: семь пунктов в 2018 году, пять в 2023 году, два сегодня. Рекордная победа в городах. Преимущество в ассамблеях", – написал Туск на платформе Twitter (X) в понедельник.

"Что вызывает беспокойство? Низкая явка, особенно среди молодежи, поражение на востоке и в сельской местности. Какой вывод для нас? Не ныть! За работу!" – добавил глава правительства.

Согласно результатам экзит-пола, проведенного компанией Ipsos для трех телеканалов (Polsat, TVP, TVN), явка на выборах в органы местного самоуправления, которые завершились в 21:00, составила 51,5%.

По данным того же экзит-пола, на выборах в воеводские ассамблеи по всей стране больше всего голосов получила партия "Право и справедливость" с 33,7%, "Гражданская коалиция" – 31,9%, "Третий путь" – 13,5%, "Конфедерация" – 7,5%, "Левые" – 6,8% и "Беспартийные самоуправленцы" – 2,7%. За другие местные избирательные комитеты на выборах в сеймики проголосовали 3,9% избирателей.

Опросы общественного мнения, обнародованные за несколько дней до голосования, свидетельствовали, что партии правящей коалиции во главе с Туском и уже оппозиционная правая группировка – партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским – идут бок о бок.

Более давние опросы показали, что поляки преимущественно положительно оценили первые 100 дней работы нового правительства в части сфер, но есть и те, где преобладает негативная оценка.

Местные выборы проходят на фоне масштабных протестов фермеров в Польше и конфликта с Украиной относительно аграрного импорта и автомобильных перевозок.

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