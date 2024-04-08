Bloomberg узнал о планах Германии заказать фрегаты и БТР на 7 млрд евро

Правительство Германии в рамках мероприятий по модернизации вооруженных сил страны, Бундесвера, планирует в 2024 году разместить заказ на два военно-морских фрегата и сотни бронетранспортеров на сумму 7 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, правящая коалиция Германии хочет воспользоваться опционом на покупку двух фрегатов типа F126 на общую сумму около 3 миллиардов евро. Это доведет общее количество этих судов в Вооруженных силах ФРГ до шести.

Остальные 4 миллиарда евро касается заказа 900 бронетранспортеров Fuchs производства концерна Rheinmetall, причем первые поставки ожидаются с 2025 года. В то же время эти закупки еще должен одобрить Бундестаг.

Планы, о которых узнал Bloomberg, являются частью усилий Германии по модернизации Бундесвера, вызванных полномасштабным вторжением России в Украину.

Сразу после начала вторжения канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро для увеличения военных расходов в дополнение к обычному годовому оборонному бюджету, составляющему около 52 миллиардов евро.

Это позволило Германии достичь цели НАТО по ежегодному выделению на военные нужды не менее 2% ВВП в 2024 году – впервые с 2006 года, когда этот целевой показатель был согласован на уровне Альянса.

Также, как сообщалось, министр обороны Германии Борис Писториус намерен усилить обороноспособность вооруженных сил страны с помощью единого оперативного командования.