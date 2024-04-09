Сербия близка к соглашению о покупке 12 французских истребителей Rafale

Сербия приблизилась к подписанию соглашения о закупке 12 французских многоцелевых истребителей Rafale, что означает уход Белграда от его традиционного военного поставщика России.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, объявил во вторник президент Сербии Александр Вучич.

Вучич выступал во время двухдневного визита в Париж и переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с представителями оборонного сектора Франции, в частности с производителем Rafale Dassault Aviation.

Вучич сказал, что в понедельник вечером у него был "очень хороший разговор" с Макроном, который длился более трех часов, и что они "достигли конкретных договоренностей по закупке истребителей Rafale".

По его словам, контракты будут подписаны в ближайшие два месяца. Покупка самолетов расширит военное и другое сотрудничество между двумя государствами.

Финансовые детали потенциального соглашения не сообщают, но проправительственные сербские СМИ оценивают его примерно в 3 миллиарда евро.

Сербия рассматривает возможность закупки новых самолетов Rafale более двух лет после того, как ее соседка Хорватия приобрела 12 подержанных истребителей того же типа примерно за 1 миллиард евро.

Потенциальное приобретение реактивных самолетов Rafale позволит Сербии модернизировать свои военно-воздушные силы, состоящие преимущественно из советских истребителей МиГ-29, а также устаревших югославских боевых самолетов.

До сих пор Россия была традиционным поставщиком военной авиации Сербии, включая боевые вертолёты.

Вучич в прошлом заявлял, что приобретение самолетов Rafale "сделает Сербию другой страной и гораздо большей силой".