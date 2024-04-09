Политические партии ЕС договорились об этическом поведении на выборах в Европарламент

Европейские политические партии в присутствии вице-президента Европейской комиссии Веры Юровой 9 апреля подписали Кодекс поведения на выборах в Европарламент 2024 года, взяв обязательство придерживаться этических и честных методов ведения кампании.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявили в Еврокомиссии.

К Кодексу поведения присоединились все ведущие политические группы в ЕС, в частности Альянс либералов и демократов за Европу, Европейская партия консерваторов и реформистов, Европейская партия зеленых, Европейская народная партия и Партия европейских социалистов.

Группа "Идентичность и демократия", объединяющая ультраправые силы, заявила, что также присоединятся к Кодексу поведения на выборах в Европарламент.

Кодекс поведения, как ожидается, будет служить образцом для политических партий, кандидатов, СМИ и граждан для мониторинга этического поведения в течение избирательной кампании.

К примеру, одним из обязательств Кодекса является воздержание участников от дискриминационных заявлений и предубеждений в отношении конкретных групп "на основе их пола, расового или этнического происхождения, религии или убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной ориентации".

Другим примером является обязательство партий "воздерживаться от размещения политической рекламы, спонсируемой незадекларированными группами интересов, или иным образом привлекать посредников для размещения агитационных сообщений без указания авторства".

Ранее Еврокомиссия призвала крупные онлайн-платформы принять меры перед выборами в Европарламент, чтобы противодействовать распространению ложной информации и скоординированной работе сетей ботов.

В свою очередь в НАТО призывают быть готовыми к активизации российских кибератак и кампаний дезинформации в попытках повлиять на европейские выборы и обеспечить лучшие результаты политсилам, более выгодным для Москвы.