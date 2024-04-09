Політичні партії ЄС домовились про етичну поведінку на виборах до Європарламенту

Європейські політичні партії у присутності віцепрезидентки Європейської комісії Вери Юрової 9 квітня підписали Кодексу поведінки на виборах до Європарламенту 2024 року, взявши зобов'язання дотримуватися етичних та чесних методів ведення кампанії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосили в Єврокомісії.

До Кодексу поведінки приєднались усі провідні політичні групи в ЄС, зокрема Альянс лібералів і демократів за Європу, Європейська партія консерваторів і реформістів, Європейська партія зелених, Європейська народна партія та Партія європейських соціалістів.

Група "Ідентичність і демократія", яка об’єднує ультраправі сили, заявила, що також приєднаються до Кодексу поведінки на виборах до Європарламенту.

Кодекс поведінки, як очікується, слугуватиме за взірець для політичних партій, кандидатів, ЗМІ та громадян для моніторингу етичної поведінки протягом виборчої кампанії.

Приміром, одним із зобов'язань Кодексу є утримання учасників від дискримінаційних заяв та упереджень щодо конкретних груп "на основі їхньої статі, расового чи етнічного походження, релігії чи переконань, інвалідності, віку або сексуальної орієнтації".

Іншим прикладом є зобов'язання партій "утримуватися від розміщення політичної реклами, спонсорованої незадекларованими групами інтересів, або іншим чином залучати посередників для розміщення агітаційних повідомлень без зазначення авторства".

Раніше Єврокомісія закликала великі онлайн-платформи вжити заходів перед виборами до Європарламенту, щоб протидіяти поширенню неправдивої інформації і скоординованій роботі мереж ботів.

Своєю чергою в НАТО закликають бути готовими до активізації російських кібератак і кампаній дезінформації у спробах вплинути на європейські вибори та забезпечити кращі результати політсилам, більш вигідним для Москви.