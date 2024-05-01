С Качиньского хотят снять иммунитет из-за инцидента с венком жертвам Смоленской катастрофы

В Сейм Польши подали инициативу о лишении депутатского иммунитета лидера теперь оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского в связи с инцидентом, произошедшим в апреле у мемориала Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Основанием для лишения Качиньского депутатского иммунитета стали события под мемориалом Смоленской катастрофы на площади Пилсудского в Варшаве 10 апреля этого года.

Качиньский забрал из-под памятника венок, возложенный другим лицом – из-за противоречивой таблички с надписью, что погибший экс-президент Лех Качиньский в том числе ответственен за трагедию. Лидер "ПиС" сначала попытался снять с венка надпись, а когда это ему не удалось – забрал венок из-под монумента.

Реклама:

Присутствовавшая на месте команда полиции по предотвращению конфликтов пыталась отговорить депутата от такого поступка и "информировала его о его поведении".

"Поскольку весь инцидент был записан и депутат – очень известное лицо, его задержание не было необходимым для обеспечения надлежащего процесса... Дальнейшие действия в данном вопросе будут осуществляться в соответствии с действующим законодательством", – сообщили тогда в полиции.

Впоследствии тот, чей венок забрал Качиньский, подал жалобу в полицию и заявил в ней, что стоимость венка составляла 800 злотых. В случае уничтожения имущества на такую стоимость речь могла идти об уголовной ответственности. Однако полиция не получила убедительных доказательств о такой стоимости и оценила венок в 400 злотых, поэтому речь идет уже об административном правонарушении.

В любом случае, для привлечения Качиньского к ответственности Сейм должен лишить его иммунитета. Вопрос вскоре должен рассмотреть профильный парламентский комитет.

Однопартиец Качиньского, бывший министр обороны Мариуш Блащак назвал инициативу "отвратительной провокацией" и "белорусскими стандартами".

Действующий министр внутренних дел Марчин Кервиньский прокомментировал, что на каждое правонарушение должна быть надлежащая реакция и "безнаказанность "ПиС" закончилась".