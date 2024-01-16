Качинскому снова объявили выговор за оскорбление Туска

Глава бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский 16 января получил выговор от комитета по этике Сейма за то, что назвал премьер-министра Дональда Туска "немецким агентом".

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на RMF FM.

Качиньского наказали за слова 11 декабря после избрания Туск премьером Польши. Тот напомнил, как при власти "ПиС" провластные СМИ постоянно говорили, что он постоянно ездит "в Берлин", и посвятил победу своей партии на выборах обоим дедам, которые провели Вторую мировую войну в концлагерях.

"Я не знаю, кем были ваши дедушка и бабушка, но знаю одно: вы немецкий агент", – сказал Качиньский.

Сеймовый комитет по этике, рассмотрев заявление президента "ПиС" 16 января, объявил ему выговор – это самая высокая санкция, которую он может наложить на депутата. Сам Качиньский не пришел на заседание комитета.

В прошлом году главу уже оппозиционной партии Польши так же наказали в Сейме за то, что он назвал Дональда Туска "врагом народа", которому стоило бы "остаться в Германии".

Глава "ПиС" не впервые попадал в поле зрения Сейма из-за своих скандальных заявлений – например о женщинах, которые мало рожают, потому что "заливают за воротник".

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